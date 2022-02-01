بوغدانوف يبحث مع الظفيري مبادرة الكويت للتسوية في لبنان

أجرى نائب وزير الخارجية الروسي، مخائيل بوغدانوف، أمس الاثنين، مكالمة هاتفية مع النائب الأول لوزير الخارجية الكويتي، مجدي الظفيري.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء: "جرت في 31 يناير الماضي بمبادرة من الجانب الكويتي مكالمة هاتفية بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والنائب الأول لوزير الخارجية الكويتي مجدي الظفيري".

وأضاف البيان: "وخلال المكالمة أبلغ مجدي الظفيري عن المبادرة الكويتية حول تسوية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان بما في ذلك نتائج الجلسة التشاورية لجامعة الدول العربية في الكويت بمشاركة ممثلي القيادة اللبنانية".

وتابع: "عبر الجانب الروسي عن دعمه للجهود الكويتية الهادفة إلى تطبيع الأوضاع في لبنان، كما تم تأكيد موقف موسكو الثابت لصالح وحدة وسيادة ووحدة أراضي واستقلال الجمهورية اللبنانية، وحل كل المسائل الوطنية عن طريق الحوار الشامل بمشاركة كل القوى السياسية والطائفية في البلاد. كما تناول الجانبان المسائل الحيوية لمواصلة تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين".

المصدر: وزارة الخارجية الروسية