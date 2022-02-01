"أسوشيتد برس": الولايات المتحدة تلقت ردا من روسيا على اقتراحها بشأن الضمانات الأمنية

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن الولايات المتحدة تلقت "ردا مكتوبا" من روسيا على مقترحاتها حول الضمانات الأمنية في أوروبا وبشأن الأزمة الأوكرانية.

وأشارت الوكالة نقلا عن مسؤول مطلع، إلى أن "الرد الروسي وصل إلى الإدارة الأمريكية بصيغة مكتوبة"، رافضا الكشف عن محتواه.

ويأتي الرد عشية مكالمة هاتفية مزمعة بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء الأول من فبراير.

ونشرت روسيا نهاية عام 2021، مسودات معاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو بشأن الضمانات الأمنية، طالبت فيه موسكو، على وجه الخصوص، من شركائها الغربيين بضمانات قانونية بشأن عدم توسع الحلف شرقا، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في دول الاتحاد السوفييتي السابق.

وتضمنت المقترحات بندا خاصا بعدم نشر أسلحة "الناتو" الضاربة بالقرب من حدود روسيا وانسحاب قوات الحلف في أوروبا الشرقية إلى مواقع عام 1997.

من جهتها، قدمت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الأربعاء الماضي إلى موسكو ردودا مكتوبة على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية.

المصدر: "تاس" + "نوفوستي" + "أسوشيتد برس"