ترامب يكشف أنه طلب من نائبه بينس إلغاء نتائج انتخابات 2020

جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تأكيده على أنه كان بوسع نائبه مايك بينس إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، وأنه كان يريد منه ذلك.

وأشار ترامب في بيان أرسله فريق Save America PAC، إلى الجهود التي يبذلها الحزبان (الجمهوري والديمقراطي) لإصلاح قانون الهيئة الانتخابية كدليل على أن بينس لديه القدرة على قلب نتائج انتخابات 2020.

وسأل: "إذا لم يكن لنائب الرئيس (مايك بينس) الحق في تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في مجلس الشيوخ، على الرغم من التزوير والعديد من المخالفات الأخرى، فكيف يحاول الديمقراطيون والجمهوريون بالاسم (Republicans in name only-RINO) تمرير تشريع لن يسمح لنائب الرئيس بتغيير نتائج الانتخابات؟".

وقال: "ما يقولونه في الواقع، هو أن مايك بينس لديه الحق في تغيير النتيجة.. وبينس للأسف لم يمارس تلك السلطة"، مجددا التأكيد على أن "بينس كان بإمكانه إلغاء الانتخابات".

المصدر: The Hill