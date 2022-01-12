استطلاع: تأييد إصلاح القانون الذي حاول ترامب استخدامه لعرقلة التصديق على انتخابات 2020

كشف استطلاع جديد للرأي أن غالبية الأمريكيين يدعمون إصلاح القانون الذي حاول الرئيس السابق دونالد ترامب استخدامه لجعل نائبه مايك بينس يرفض نتائج انتخابات 2020.

وفي استطلاع جديد أجرته Politico بالتعاون مع Morning Consult، سئل الناخبون عما إذا كانوا يدعمون إصلاح قانون الفرز الانتخابي لعام 1887 الذي لا يوضح ما إذا كان دور نائب الرئيس أثناء التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية احتفاليا أو ما إذا كان الشخص لديه سلطة رفض الأصوات الانتخابية المصدق عليها من الدولة.

وفي هذا الصدد، قال 55% من الناخبين في الاستطلاع إنه يجب تغيير القانون لجعل دور نائب الرئيس في التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية احتفاليا بحتا، بينما يعارض 20% فقط التغيير، فيما 25% من المستجوبين ليس لديهم رأي في هذه المسألة.

ويأتي الاستطلاع بعد أن حاول ترامب إقناع بينس باستخدام سلطته كنائب للرئيس لرفض التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ورفض بينس أدى الإضرار بعلاقته بترامب وأنصاره الذين دعوا خلال اقتحام مبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021 إلى"شنق بينس".

المصدر: The Hill