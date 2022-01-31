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الدنمارك: نهج روسيا إزاء المملكة عدواني

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الدنمارك: نهج روسيا إزاء المملكة عدواني
travelask.ru
مبنى حكومي في كوبنهاغن
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اعتبرت كوبنهاغن أن روسيا تتبع سياسة عدوانية تجاه الدنمارك وجيرانها، حسب وثيقة الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية والأمنية للمملكة والتي تم نشرها اليوم الاثنين.

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وجاء في الوثيقة: "سندافع عن قيمنا ومصالحنا في المنطقة الشرقية المجاورة. لا تزال روسيا تتصرف بصورة عدوانية تجاه الدنمارك وجيراننا والمنطقة المجاورة".

وذكرت الوثيقة أن حكومة الدنمارك ترى في تصرفات روسيا تحديا أمنيا للمملكة، والناتو والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى "انتهاك روسيا للقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وشنها الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق ضد أجهزة الدولة وقطاع الأعمال والتضليل وحملات التأثير".

كما أشارت الاستراتيجية إلى "انتهاكات حقوق الإنسان في بيلاروس"، مضيفة أن عدم احترام القواعد الدولية من قبل موسكو ومينسك يزعزع الاستقرار في العالم.

ونفت موسكو مرارا الاتهامات الأوكرانية والغربية بـ"الخطوات العدوانية" مشيرة إلى أنها لا تهدد أحدا ولا توجد لديها خطط لمهاجمة أي دولة كانت، وأن مزاعم "عدوانية موسكو" الهدف الوحيد لها تبرير حشد مزيد من تعزيزات الناتو على تخوم روسيا.

المصدر: "نوفوستي"

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