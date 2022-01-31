ترودو يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الاثنين عن إصابته بفيروس كورونا، داعيا الجميع إلى تلقي اللقاح والجرعات المعززة.

وكتب ترودو في تغريدة عبر "تويتر": "ثبتت إصابتي هذا الصباح بكوفيد -19. أشعر أنني بخير وسأواصل العمل عن بعد هذا الأسبوع باتباع إرشادات الصحة العامة. يرجى من الجميع التطعيم وتلقي الجرعات المعززة".

This morning, I tested positive for COVID-19. I’m feeling fine – and I’ll continue to work remotely this week while following public health guidelines. Everyone, please get vaccinated and get boosted. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 31, 2022

وكان ترودو أعلن قبل أيام خضوعه للعزل المنزلي بعد مخالطته شخصا ثبتت إصابته بكورونا.

المصدر: RT