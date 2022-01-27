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رئيس وزراء كندا يخضع للعزل المنزلي

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رئيس وزراء كندا يخضع للعزل المنزلي
AP Evan Vucci
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خضوعه للعزل المنزلي بعد مخالطته شخصا ثبتت إصابته بكورونا.

وغرد رئيس الوزراء على موقع "تويتر" قائلا إنه علم بالتعرض للفيروس مساء أمس الأربعاء.

وأضاف أن نتيجة اختباره السريع كانت سلبية، إلا أنه يتبع إرشادات الصحة العامة التي تنص على البقاء في المنزل والعزل لمدة خمسة أيام في حال مخالطة مصاب بالفيروس.

وكتب ترودو: "أشعر أنني في حالة جيدة وسأعمل من المنزل... ابقوا آمنين، ورجاء تلقوا التطعيم" ضد الفيروس.

المصدر: RT

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