رئيس وزراء كندا يخضع للعزل المنزلي

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خضوعه للعزل المنزلي بعد مخالطته شخصا ثبتت إصابته بكورونا.

وغرد رئيس الوزراء على موقع "تويتر" قائلا إنه علم بالتعرض للفيروس مساء أمس الأربعاء.

Last night, I learned that I have been exposed to COVID-19. My rapid test result was negative. I am following @OttawaHealth rules and isolating for five days. I feel fine and will be working from home. Stay safe, everyone – and please get vaccinated. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 27, 2022

وأضاف أن نتيجة اختباره السريع كانت سلبية، إلا أنه يتبع إرشادات الصحة العامة التي تنص على البقاء في المنزل والعزل لمدة خمسة أيام في حال مخالطة مصاب بالفيروس.

وكتب ترودو: "أشعر أنني في حالة جيدة وسأعمل من المنزل... ابقوا آمنين، ورجاء تلقوا التطعيم" ضد الفيروس.

المصدر: RT