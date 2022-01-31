"إرنا": الحرس الثوري الإيراني يقتل مسلحا في هجوم جنوبي البلاد

أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن قوات الحرس الثوري قتلت مسلحا مجهولا هاجم مكتب استخبارات تابعا لها جنوبي البلاد بالقرب من الحدود الباكستانية.

وأشارت الوكالة، إلى أن "الهجوم وقع في بلدة سراوان الواقعة في إقليم سيستان وبلوشستان الجنوبي الشرقي، على بعد نحو 1360 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة طهران، وأصيب مواطن خلال تبادل النيران".

ولم يذكر التقرير ما إن كان المسلح نفذ الهجوم وحده، أو أي تفاصيل أخرى عن الحادث، لكنه أشار إلى أن "القضية قيد التحقيق".

وتنشط في هذه المنطقة، التي تقع على الحدود مع باكستان وأفغانستان، مجموعة انفصالية باسم "جيش العدل"، وهي مرتبطة بتنظيم القاعدة، إضافة إلى ذلك، فقد اشتبكت قوات الأمن مع مهربي المخدرات في المنطقة التي تقع ضمن خط تهريب رئيسي للأفيون والهروين الأفغانيين.

المصدر: "أ ب"