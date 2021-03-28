الحرس الثوري الإيراني يصد هجوما شنه مسلحون جنوب غربي البلاد

أكد الحرس الثوري الإيراني صده هجوما نفذه مسلحون تابعون لحركة انفصالية في إقليم خوزستان جنوب غربي البلاد.

وأشار الحرس الثوري في بيان له إلى أنه "في تمام الساعة الواحدة من فجر يوم أول أمس الجمعة، هاجمت جماعة إرهابية تابعة لحركة (النضال) الانفصالية، منشأة عسكرية ومخفرا للشرطة في مدينة شوش".

وأضاف: "أطلق المهاجمون النار، محاولين تنفيذ عملية اقتحام، لكن حراس المقرات حالوا دون تمكن المهاجمين من تحقيق أهدافهم".

وتابع: "قتل مهاجم وأصيب آخر بجروح تم اعتقاله، كما تم ضبط عدد من الأسلحة وكمية من الذخائر تركها المهاجمون".

عمر هواش – إيران

المصدر: RT