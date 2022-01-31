بولندا تقرر تسليم أوكرانيا أسلحة دفاعية

قال بافيل سولوخ رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، في إفادة صحفية اليوم، إن سلطات بلاده قررت تسليم أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا.

وأضاف سولوخ: "تم اتخاذ قرار بتسليم الجانب الأوكراني أسلحة دفاعية مصممة لخدمة أغراض الدفاع وليس الهجوم. ونحن على استعداد للقيام بذلك في أي وقت".

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وأكد المسؤول البولندي، أن الحديث يدور عن "عدة عشرات الآلاف من قطع الذخيرة".

ووفقا له، تم اتخاذ هذا القرار بعد مشاورات بين الرئيس البولندي أندريه دودا مع حكومة البلاد، ومع الشركاء في أوكرانيا والحلفاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وقال: "نحن نتحدث عن مساعدات مادية بالمعنى الإنساني والعسكري". وردا على سؤال حول تفاصيل التسليم، أشار سولوخ إلى أن "الأمر يعتمد على الجانب الأوكراني. ستعلن التفاصيل من قبل وزارة الدفاع. تم تقديم الاقتراح الى الجانب الأوكراني. نحن في انتظار الرد".

المصدر: تاس