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لندن ترسل تعزيزات عسكرية إلى أوكرانيا

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أعلن وزير الدفاع البريطاني /بن والاس/ أن بلاده سترسل قوات وتعزيزات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا، وقال إنه غير متفائلٍ بحل سياسي للأزمة.

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