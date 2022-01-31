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إسرائيل.. ارتفاع كبير في عدد إصابات فيروس كورونا

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إسرائيل.. ارتفاع كبير في عدد إصابات فيروس كورونا
Globallookpress
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سجلت إسرائيل، ما مجموعه 74312 حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة كبيرة عن إجمالي اليوم السابق البالغ 49371.

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وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، بأن عدد الحالات الخطيرة الآن يبلغ 1099 حالة، مع 241 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي.

وأضافت: "توفي 8724 شخصا بسبب فيروس كورونا في إسرائيل منذ بداية الوباء".

هذا ويوجد حاليا 421490 حالة نشطة في إسرائيل، وفقا لتحديث اليوم من قبل وزارة الصحة من وزارة الصحة، وبشكل عام تم الإبلاغ عن 2858995 حالة منذ بداية الوباء.

المصدر: the jerusalem post

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