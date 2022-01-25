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إسرائيل توصي بإعطاء جرعة معززة رابعة من لقاح كورونا لمن هم فوق الـ18عاما

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إسرائيل توصي بإعطاء جرعة معززة رابعة من لقاح كورونا لمن هم فوق الـ18عاما
Globallookpress
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أوصى فريق الاستجابة للأوبئة في إسرائيل، بإعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن تقل أعمارهم عن 60 عاما وأكثر من 18 عاما.

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وتم تقديم التوصية في ضوء البيانات الإيجابية التي أظهرت أنه بعد تلقي الجرعة الرابعة من لقاح كورونا، يكون لدى الشخص ما بين 3 و5 أضعاف مقدار الحماية ضد فيروس كورونا.

وأشارت النتائج الأولية الصادرة عن وزارة الصحة، إلى أن الجرعة الرابعة من لقاح كورونا تحمي من هم في سن الستين وما فوق من فيروس كورونا، بأكثر من ثلاثة أضعاف، مقارنة بمن تلقوا ثلاث جرعات فقط.

وتم إجراء المقارنة بين حوالي 400 ألف شخص تلقوا الجرعة الرابعة، وحوالي 600 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة قبل أربعة أشهر على الأقل.

المصدر: the jerusalem post

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