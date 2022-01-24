إسرائيل.. 67198 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إسرائيل، اليوم الاثنين، 67198 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، بأنه تم الإبلاغ عن 67198 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الأحد وحده.

وفي المجموع، كان هناك 527223 حالة نشطة في إسرائيل حتى صباح اليوم، وبلغ عدد الوفيات في البلاد من جراء الفيروس 8447.

ولفتت إلى أن 783 مريضا في حالة خطرة.

المصدر: the jerusalem post