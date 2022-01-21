إسرائيل.. باحثون يرجحون أن تصل موجة كورونا ذروتها خلال أيام

رجحت مجموعة باحثين في الجامعة العبرية بالقدس أن تصل موجة كورونا الحالية ذروتها في إسرائيل خلال الأيام الأربعة القريبة، حيث يقترب عدد الإصابات اليومية بالفيروس من المئتي ألف.

ورجح العلماء أن عدد الحالات المرضية الخطيرة سيصل أوجه بعد أسبوع، حيث يزداد بأكثر من مئتي مريض يوميا.

كما رجح مدير قسم معالجة مرضى كورونا في مستشفى هداسا عين كارم في القدس، البروفسور درور مفوراخ، أن يشابه عدد المرضى خلال الموجة الحالية تلك الذي سجل خلال الموجة السابقة، أي ما بين ألف وخمسمئة، مبينا أن "مستوى العلاج في انخفاض وأن هذا التوجه يستمر حتى وصول الموجة الراهنة ذروتها".

هذا ويستدل من معطيات وزارة الصحة أن 593 شخصا، توصف حالتهم بالخطيرة يعالجون حاليا في المستشفيات الإسرائيلية، ويخضع 212 منهم للتنفس الاصطناعي.

المصدر: "مكان"