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إسرائيل تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا اليومية

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إسرائيل تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا اليومية
AP Maya Alleruzzo
صورة تعبيرية
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حصيلة قياسية في إصابات فيروس كورونا اليومية، بواقع 71593 حالة.

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وفي إطار الإجابة على سؤال عما إذا كان عدد الإصابات بفيروس كورونا المتوقع 200 ألف إسرائيلي، قال المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، نحمان شاي: "بالتأكيد معقول، بات ليس من المستحيل الوصول الى هذا الرقم يوميا"، لافتا إلى أن "1591 مريضا بفيروس كورونا يتلقون العلاج في المستشفيات، مع ارتفاع عدد الإصابات الخطيرة إلى 526 إصابة". 

وأوضح شاي أنهم "في وزارة الصحة، باتوا يفهمون أن السيطرة على الاحداث باتت منخفضة، مضيفا: "لا يمكننا القول إننا نقطع سلسلة العدوى كما قمنا بهذا في السابق، حتى لو قلصت خطواتنا انتشار العدوى، هذه الموجة تحد بالنسبة لنا في كل نقطة ونقطة".

المصدر: "I24"

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