دراسة إسرائيلية: جرعة اللقاح الرابعة تظهر نتائج محدودة ضد "أوميكرون"

أعلن مستشفى "شيبا" الإسرائيلي أن الأبحاث الأولية تشير إلى أن الجرعة رابعة من لقاح كورونا توفر "دفاعا محدودا" ضد متحور "أوميكرون" المنتشر في أنحاء العالم.

وبدأ مستشفى "شيبا" الشهر الماضي في إعطاء لقاح رابع لأكثر من 270 عاملا في المجال الطبي (154 ممن تلقوا لقاح فايزر و120 تلقوا لقاح موديرنا)، تم تطعيمهم جميعا في السابق بثلاث جرعات من لقاح "فايزر".

ووجدت التجربة السريرية أن كلا المجموعتين أظهرتا زيادة في الأجسام المضادة "أعلى قليلا" من اتباع جرعة اللقاح الثالثة العام الماضي. لكنها قالت إن زيادة الأجسام المضادة لا تمنع انتشار "أوميكرون".

وقالت الدكتورة جيلي ريغيف يوشاي، مديرة وحدة الأمراض المعدية بالمستشفى: "على الرغم من زيادة مستويات الأجسام المضادة، فإن اللقاح الرابع يقدم دفاعا جزئيا فقط ضد الفيروس.. اللقاحات، التي كانت أكثر فعالية ضد المتغيرات السابقة، توفر حماية أقل مقارنة بأوميكرون".

وقال الدكتور نحمان آش، مدير وزارة الصحة الإسرائيلية، إن البحث لا يعني أن جهد اللقاح الرابع كان خطأ. إنه يعيد مستوى الأجسام المضادة إلى ما كان عليه في بداية المعزز الثالث، مشيرا إلى أن "هذا له أهمية كبيرة، لا سيما بين السكان الأكبر سنا".

وأوضح أن "البحث سيؤخذ في الاعتبار بينما تناقش السلطات ما إذا كانت ستوسع حملة الجرعة المعززة الإضافية لتشمل جميع السكان".

المصدر: AP