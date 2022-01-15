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إسرائيل.. توقعات بوصول موجة كورونا ذروتها الأسبوع القادم

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إسرائيل.. توقعات بوصول موجة كورونا ذروتها الأسبوع القادم
AP
أرشيف
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قال خبراء وزارة الصحة الإسرائيلية إنه من المحتمل أن تصل مستويات الإصابة بفيروس كورونا الحالية إلى الذروة الأسبوع القادم حيث سيبلغ عدد الإصابات المؤكدة ما بين 90 و100 ألف شخص يوميا.

ورجح الخبراء خلال تقييم للأوضاع أجراه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن الموجة ستبدأ بالانحسار في الأسبوع الذي يليه.

ويتوقع مسؤولون في القطاع الصحي والدوائر الحكومية حدوث بعض التشويشات في عمل المؤسسات الصحية والدوائر إلا أنهم لا يتوقعون تعطيلا شاملا للعمل.

وسجلت إسرائيل أمس الجمعة 40430 إصابة جديدة بفيروس كورونا من أصل 319،572 اختبارا تم إجراؤها الخميس الماضي، بنسبة إيجابية بلغت 12.65 في المئة وتجاوز عدد الإصابات الخطيرة 300 لأول مرة في سياق الموجة الخامسة من الوباء.

المصدر: i24news

 

 

 

 

 

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