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إسرائيل: 500 ألف شخص تلقوا جرعة لقاح رابعة ضد كورونا

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إسرائيل: 500 ألف شخص تلقوا جرعة لقاح رابعة ضد كورونا
Globallookpress
إجراء فحص كورونا - إسرائيل - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن أكثر من 500 ألف شخص في البلاد تلقوا جرعة رابعة معززة من لقاحات كورونا.

وبدأت إسرائيل في تقديم الجرعات المعززة للمرة الثانية للفئات الأكثر عرضة للمرض في أواخر الشهر الماضي، ثم بدأت لاحقا في تقديمها لكل من يزيد عمره على 60 عاما.

وتأمل أن تعمل الجرعات المعززة الإضافية على تخفيف العدوى بمتحور "أوميكرون".

وتظهر إحصائيات وزارة الصحة أن عدد الحالات النشطة في إسرائيل بلغ نحو 250 ألفا، فيما 317 مريضا حالتهم خطرة، وهو عدد أقل بكثير مما كان عليهفي الموجات السابقة من الجائحة.

وأعلنت إسرائيل عن 8293 حالة وفاة بـ"كوفيد-19" منذ بدء الجائحة، مليون و719 ألف إصابة.

المصدر: "أ ب"

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