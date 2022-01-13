إسرائيل تواصل تسجيل أرقام قياسية جديدة بإصابات كورونا

حطمت إسرائيل الرقم القياسي الذي سجل يوم أمس الأربعاء لإصابات فيروس كورونا، لتسجل خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 48 ألف إصابة جديدة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 48095 إصابة بكورونا، بعد إجراء 432 ألف إختبار، مشيرة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابات الخطرة إلى 283، بزيادة 35 حال عن يوم أمس.

فيما ظلت أعداد المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي مستقرة عند 65 حالة، وانخفضت أعداد المرضى الذين يستخدمون أجهزة أكسجة الغشاء خارج الجسم (ECMO) من 12 إلى تسعة، مبينة أن جميع المرضى على جهاز ECMO غير مطعمين.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 25 حالة وفاة في الأيام السبعة الماضية، ما يمثل زيادة بنسبة 78٪ مقارنة بالأسبوع السابق.

المصدر: "جيروزاليم بوست"