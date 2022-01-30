استطلاع: غالبية السلوفاكيين يلقون باللوم على واشنطن والناتو في الأزمة الأوكرانية
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أظهر استطلاع للرأي في سلوفاكيا أن معظم المستطلعين ألقوا باللوم في تصعيد التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية وفي أوروبا، على الولايات المتحدة والناتو.
ورد المستطلعون على سؤال نشرته قناة براتيسلافا التلفزيونية "ماركيزا"، حول المسؤولية عن تصعيد التوتر في أوروبا في الأزمة الأوكرانية متباينة، حيث أجاب 44.1% من المشاركين بأن المسؤولية تقع على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، فيما اعتبر 34.7% روسيا مسؤولة عن تدهور الوضع الدولي.
وشمل الاستطلاع 1017 مشاركا يمثلون جميع الطبقات والفئات العمرية في المجتمع السلوفاكي.
يذكر أن الاستطلاع أجري في الفترة من 19 إلى 26 يناير الجاري.
المصدر: "تاس" + وكالات
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