نولاند تصف فرض عقوبات استباقية ضد روسيا بأنه "لا معنى له"

أكدت فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أن البيت الأبيض يعتبر أنه من غير المجدي فرض عقوبات ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، كما اقترح بعض أعضاء مجلس الشيوخ.

وقالت في حديث لشبكة "سي بي إس": "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل بنشاط مع الكونغرس، ووزارة الخارجية تعارض فرض قيود أو عقوبات استباقية" ضد روسيا.

وأضافت: "سياسة الاحتواء تعمل بشكل أفضل عندما يكون هناك بعض عدم اليقين الاستراتيجي بما سنفعله بالضبط، والعقوبات تشمل استحداث تدابير اقتصادية من ضوابط التصدير وتدابير ضد النخب الروسية".

وتابعت: "في حال كشفنا عنها الآن، فيمكن لروسيا أن تبدأ في اتخاذ تدابير المواجهة، ويبدو هذا غير مجد بالنسبة لنا".

وشددت على أن "العقوبات التي يجري تطويرها يجب أن توجه ضربة قوية لروسيا".

من جهته قال رئيس اللجنة الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينينديز، إن "جزءا من العقوبات المرتقبة ضد روسيا يمكن فرضها بشكل وقائي"، فيما أقر زميله جيم ريش أن "الحزمة النهائية من الإجراءات يمكن أن تجمع بين القيود الفورية والمتأخرة".

المصدر: "نوفوستي"