نولاند: نلمس بوادر اهتمام روسي بمقترحات واشنطن للأمن في أوروبا

أشارت فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الإدارة الأمريكية تلمس بوادر اهتمام روسي بالحوار حول رد واشنطن على مسودة مقترحات روسيا للأمن في أوروبا.

وقالت في تصريح لشبكة CBS الأمريكية: "كما تعلمون أرسلنا مقترحاتنا الدبلوماسية إلى روسيا، وسيتخذ حلف الناتو خطوة مماثلة هذا الأسبوع.. رأينا بعض المؤشرات على أن روسيا مهتمة بالاتصالات حول هذه المقترحات".

وأضافت: "أحد المؤشرات على هذا الاهتمام من جانب موسكو هو حقيقة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف من المرجح أن يجريا محادثات الأسبوع المقبل".

المصدر: "نوفوستي"