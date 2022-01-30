تشاووش أوغلو: زيارتي إلى البحرين مؤشر آخر على إرادة بلدينا المشتركة لتوسيع وتعميق علاقاتهما

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن العلاقات التركية البحرينية تستمد قوتها من الروابط الوثيقة والتضامن بين شعبي البلدين، ورحب بتفعيل الحوار والتعاون بين دول الخليج.

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وقال تشاووش أوغلو في تصريح للصحافة البحرينية قبيل زيارة تبدأ الأحد وتستغرق يومين: "أقوم بزيارة البحرين مرة أخرى لأؤكد التزامنا بالارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى المستوى الذي يضمن العلاقات القوية والعميقة الجذور بين البلدين الشقيقين".

وأشار الى أنه تم الاتفاق على تنشيط العلاقات المشتركة خلال زيارة نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني​​​​​​​ لتركيا في نوفمبر الماضي، مؤكدا أن زيارته الحالية إلى المنامة هي مؤشر آخر على إرادة البلدين المشتركة لتوسيع وتعميق تلك العلاقات.

وقال تشاووش أوغلو إن الدولتين "وقفتا جنبا إلى جنب في الأوقات الصعبة"، وإن الملك حمد بن عيسى آل خليفة كان أول زعيم من المنطقة زار تركيا بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016.

وأشار إلى أن هناك رؤية مشتركة للمنطقة وخارجها، بما في ذلك "منطقة خليجية موحدة ومستقرة وآمنة"، مضيفا أن جميع دول المنطقة تواجه تحديات مماثلة مثل جائحة كورونا والاتجار بالبشر والإرهاب و"لذلك فإننا نرحب ببزوغ فجر عهد جديد من الحوار والدبلوماسية والتعاون بين دول المنطقة، ونقدر بشكل خاص جهود البحرين الناجحة في هذا المجال".

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن زيارة تشاووش أوغلو إلى مملكة البحرين تأتي استجابة لدعوة من نظيره عبداللطيف بن راشد الزياني، وسيتم خلال اللقاءات التي ستعقد في إطار الزيارة تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية وكذلك العلاقات الثنائية مع البحرين.

المصدر: "الأناضول"