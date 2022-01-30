وزير ألماني سابق يدعو إلى إرسال قوة حفظ سلام أممية إلى أوكرانيا

شدد وزير الخارجية الألماني الأسبق زيغمار غابرييل، على ضرورة إرسال بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى شرق أوكرانيا.

ووفقا له، يجب أن تعمل هذه البعثة على مراقبة تطبيق الهدنة ومنع العنف ما أمكن، باستخدام السلاح لتحقيق أهدافها إذا لزم الأمر.

وأضاف الوزير الأسبق، في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة Bild am Sonntag: "ما نحتاجه هو بعثة حفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة، مهمتها مراقبة الالتزام بالهدنة وسحب الأسلحة الثقيلة ووضع حد لأي شكل من أشكال العنف - وإذا لزم الأمر، عن طريق استخدام السلاح. تم تقديم مقترحات بهذا الشأن لكن لم تحدث مشاورات جادة حولها".

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وتابع غابرييل: "علينا أن نعترف بأن النزاع العسكري في شرق أوكرانيا، بقي مستمرا ولم يتوقف. ويجب علينا نحن الأوروبيون أن نعترف بأننا لا نلعب الدور الحاسم في الجهود المبذولة لمنع وقوع الصدام العسكري. نحن نعتمد مرة أخرى على الولايات المتحدة. من وجهة نظر روسيا، لا تلعب أوروبا أي دور، لأنه في أعوام 1945 و 1989 و 1997، كان الاتحاد السوفيتي، ثم روسيا، يتفاوضان دائما على مصير أوروبا مع الولايات المتحدة. ووفقا لرأي روسيا، يجب أن يبقى الأمر كذلك".

المصدر: تاس