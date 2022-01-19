وزير ألماني سابق: الموقف الأوروبي من روسيا مخجل

قال وزير خارجية ألمانيا الأسبق زيغمار غابرييل، إن قرار أوروبا النأي بالنفس عن المحادثات الأمنية الروسية الأمريكية أمر يثير الخزي والخجل.

وأعرب الوزبر السابق، في مقابلة مع صحيفة Tagesspiegel عن ثقته بضرورة انضمام الدول الأوروبية إلى المشاورات مع موسكو وعدم ترك زمام المبادرة لواشنطن.

وأضاف غابرييل: "أشعر بالخجل لأن كثيرين في أوروبا يتصرفون وكأن شيئا لا يحدث، ويفرحون لأن الولايات المتحدة تتفاوض مرة أخرى بشأن قضية الساعة".

ويرى غابرييل أن الموقف السلبي، من جانب الزعماء الأوروبيين "يصب في مصلحة الكرملين".

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وخلص السياسي الألماني السابق إلى القول: "من حيث الجوهر، نحن نؤكد موقف القيادة الروسية بأن أوروبا ليست سوى موضوع تفاوض، وبحد ذاتها لا تلعب أي دور".

وقارن غابرييل المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، بتقسيم مناطق النفوذ في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وعشية تفكك الاتحاد السوفيتي.

المصدر: نوفوستي