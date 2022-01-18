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لافروف: نرفض المماطلة بشأن الضمانات الأمنية

أخبار روسيا

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رفض موسكو لأي مماطلة بشأن الضمانات الأمنية، معربا عن أمله في مواصلة الحوار بشأنها.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية /آنالينا بيربوك/ أن روسيا لا يمكنها قبول أي مطالب بشأن تحركات جيشها على أراضيه. من جانبها، قالت بيربوك إن برلين مهتمة بعلاقات مستقرة مع موسكو رغم الخلافات.

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