لافروف: نرفض المماطلة بشأن الضمانات الأمنية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رفض موسكو لأي مماطلة بشأن الضمانات الأمنية، معربا عن أمله في مواصلة الحوار بشأنها.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية /آنالينا بيربوك/ أن روسيا لا يمكنها قبول أي مطالب بشأن تحركات جيشها على أراضيه. من جانبها، قالت بيربوك إن برلين مهتمة بعلاقات مستقرة مع موسكو رغم الخلافات.