بريطانيا تعتزم مضاعفة قواتها في إستونيا

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن لندن تعتزم مضاعفة عدد قواتها في إستونيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وجاء في بيان صدر عن مكتب جونسون: "بريطانيا تدرس مضاعفة عدد القوات وإرسال أسلحة دفاعية إلى إستونيا".

من جهتها، أشارت مصادر إعلامية روسية إلى أن لندن تعتزم تعزيز كتيبتها في إستونيا التي تعدّ حاليا 900 جندي، ليصل قوامها إلى 1800 عسكري.

وقال جونسون: "كلفت بالاستعداد لنقل أفراد ومعدات إلى أوروبا الأسبوع المقبل حتى نتمكن من دعم حلفائنا في الناتو برا وبحرا وجوا".

المصدر: RT