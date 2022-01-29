لندن ستقترح على "الناتو" عملية انتشار عسكري "كبيرة" في أوروبا تشمل قوات وأسلحة 

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت أن بلاده ستقترح على حلف الناتو نشر قوات وأسلحة وسفن حربية وطائرات مقاتلة في أوروبا.

وقال جونسون إن هذا يأتي "في إطار عملية انتشار عسكري كبيرة"، لمواجهة تصاعد "العداء الروسي" تجاه أوكرانيا.

وأضاف أن مجموعة الإجراءات هذه "ستبعث رسالة واضحة إلى الكرملين بأنه لن نتسامح مع نشاطهم المزعزع للاستقرار، وسنقف دائما إلى جانب حلفائنا في الناتو، في مواجهة العداء الروسي".



وكثفت الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة عمليات تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة.

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ويأتي ذلك في الوقت الذي تدعي فيه السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري على حدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عدوان على أوكرانيا، وأن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة لأنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر: أ ف ب + RT