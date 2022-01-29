بوليفيا.. مصرع 11 شخصا وإصابة 7 آخرين بحادث سير

أفادت وسائل الإعلام بأن حافلة ركاب سقطت من طريق جبلي في مقاطعة كوتشابامبا البوليفية، ما أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأشارت صحيفة "كوريو ديل سور" البوليفية، إلى أنه وفقا للبيانات الأولية من الشرطة البوليفية، وقع الحادث فجرا، وأدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 7 بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى القريب.

وذكرت المصادر أن حافلة تابعة لاتحاد "كامي 16 يوليو" سقطت من سفح الجبل وكانت تقل موظفي شركة "كامي" للتعدين.

وحسب تقارير إعلامية كان بين الركاب مدراء تنفيذيون في الشركة.

El accidente ocurrió la madrugada de este sábado en el camino que conecta Quillacollo y Kami, en el departamento de Cochabamba. https://t.co/qFqmcqCeWM a través de @correodelsurcom — Correo del Sur (@correodelsurcom) January 29, 2022

المصدر: "نوفوستي"