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بوليفيا.. مصرع 11 شخصا وإصابة 7 آخرين بحادث سير

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بوليفيا.. مصرع 11 شخصا وإصابة 7 آخرين بحادث سير
Legion-Media ZUMA Press
مناجم التعدين في بوليفيا - أرشيف
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أفادت وسائل الإعلام بأن حافلة ركاب سقطت من طريق جبلي في مقاطعة كوتشابامبا البوليفية، ما أسفر عن مصرع 11 شخصا وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأشارت صحيفة "كوريو ديل سور" البوليفية، إلى أنه وفقا للبيانات الأولية من الشرطة البوليفية، وقع الحادث فجرا، وأدى إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 7 بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى القريب.

وذكرت المصادر أن حافلة تابعة لاتحاد "كامي 16 يوليو" سقطت من سفح الجبل وكانت تقل موظفي شركة "كامي" للتعدين.

وحسب تقارير إعلامية كان بين الركاب مدراء تنفيذيون في الشركة.

المصدر: "نوفوستي"

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