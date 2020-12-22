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مصرع 12 شخصا في بوليفيا بحادث سقوط حافلة في هاوية

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مصرع 12 شخصا في بوليفيا بحادث سقوط حافلة في هاوية
Reuters HANDOUT
حادث سير على إحد الطرق الجبلية في بوليفيا - أرشيف
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أعلنت الشرطة البوليفية أن 12 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 26 آخرون في حادث سقوط حافلة من ارتفاع حوالي 100 متر.

وأشارت صحيفة "لوس تيمبوس" البوليفية إلى أن "الحادث وقع في الصباح الباكر على أحد الطرق المنحدرة بين مدينتي أورورو وسوكري".

وقال مصدر في الشرطة: "الاستجابة السريعة لقوات الشرطة مع مركز سوكري ساعدنا في إنقاذ الكثير من الركاب".

المصدر: "نوفوستي"

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