مصرع 12 شخصا في بوليفيا بحادث سقوط حافلة في هاوية

أعلنت الشرطة البوليفية أن 12 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 26 آخرون في حادث سقوط حافلة من ارتفاع حوالي 100 متر.

وأشارت صحيفة "لوس تيمبوس" البوليفية إلى أن "الحادث وقع في الصباح الباكر على أحد الطرق المنحدرة بين مدينتي أورورو وسوكري".

وقال مصدر في الشرطة: "الاستجابة السريعة لقوات الشرطة مع مركز سوكري ساعدنا في إنقاذ الكثير من الركاب".

Al menos 12 fallecidos y 26 heridos tras embarrancarse un bus en la ruta Oruro-Sucre: https://t.co/sM162xkJTKpic.twitter.com/zWvl1pv6ww — Los Tiempos (@LosTiemposBol) December 22, 2020

المصدر: "نوفوستي"