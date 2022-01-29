إيطاليا.. انتخاب ماتاريلا لولاية ثانية ينهي حالة الجمود السياسي في البلاد

انتخب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لولاية ثانية مدتها 7 سنوات، لتنتهي بذلك مرحلة من الجمود السياسي وصراع قادة الأحزاب في الإجماع على خليفة له.

وناشد المشرعون في وقت سابق ماتاريلا البالغ 80 عاما والذي قال إنه "غير راغب في ولاية ثانية"، الموافقة على إعادة انتخابه على مستوى البرلمان والمندوبين الإقليميين.

وجاءت الخطوة بعد أيام من الجهود غير المثمرة للقادة السياسيين للتوصل إلى توافق على مرشح للرئاسة.

وفاز ماتاريلا في الجولة الثامنة من التصويت بالحد الأدنى من الأصوات بواقع 505 من 1009.

المصدر: "أ ب"