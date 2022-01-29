جيش النيجر يعلن تصفية 10 مسلحين

أعلن جيش النيجر أنه قتل نحو 10 مسلحين تابعين لتنظيم "داعش - ولاية غرب إفريقيا" الإرهابي، هاجموا أحد مواقعه في منطقة ديفا القريبة من الحدود مع نيجيريا.

وقالت وزارة الدفاع في النيجر إن "الحصيلة الأولية للهجوم من جهة العدو بلغت 3 مركبات مدمرة وأخرى متروكة و10 جثث تم العثور عليها".

وأضافت: "هاجمت عناصر معادية على متن 7 مركبات قاعدة شيتيما وانغو العسكرية، وسمح الرد النشط لجنود القاعدة بصد الهجوم وسحق العدو، فيما لم تسجل أي إصابات في صفوف الجيش"، مؤكدا أن "عملية تطهير جارية في المنطقة حاليا".

وشيتيما وانغو قرية تبعد 25 كيلومترا من ديفا، وهي مدينة كبيرة في جنوب شرق النيجر المحاذي لنيجيريا تستهدفها هجمات المسلحين من "بوكو حرام" وتنظيم "داعش".

ويأتي هجوم السبت، بعد عدة أشهر من الهدوء في منطقة ديفا التي يستهدفها المسلحون منذ 2015.

المصدر: "أ ف ب"