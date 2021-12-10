مقتل حوالى 100 "إرهابي" بعملية مشتركة لجيشي النيجر وبوركينا فاسو

أعلنت النيجر وبوركينا فاسو مقتل حوالى 100 "إرهابي" بعملية عسكرية مشتركة نفذتها قواتهما بين 25 نوفمبر و9 ديسمبر على الحدود بين البلدين اللذين يشهدان هجمات متكررة.

وقالت رئاستا أركان الجيشين في بيان مشترك صدر الخميس إن العملية العسكرية أتاحت "تحييد حوالى مئة إرهابي... واعتقال حوالى 20 مشتبها به".

وأضاف البيان أنه خلال هذه العملية العسكرية قتل 4 عسكريين من بوركينا فاسو في انفجار عبوة ناسفة منزلية الصنع في شرق بلادهم، كما أصيب أيضا 13 عسكريا من البلدين.

وأوضح البيان أن وحدات برية عدة من جيشي البلدين شاركت في تنفيذ هذه العملية العسكرية التي أسندتها أيضا طائرات استطلاع ومقاتلات.

ويقع مقر قيادة هذه العملية المشتركة في تيلابيري في غرب النيجر.

ولفتت رئاستا الأركان في بيانهما إلى أن العملية العسكرية أتاحت أيضا تفكيك "قاعدتين إرهابيتين" في منطقتي ييريتاغي (شرق بوركينا فاسو) وكوكولوكو (غرب النيجر) ومصادرة أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة منزلية الصنع.

وتقع تيلابيري في "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي الذي يشهد منذ مطلع العام هجمات تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" تستهدف خصوصا المدنيين.

المصدر: "فرانس برس"