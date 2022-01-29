سياسي ألماني: الاتحاد الأوروبي "أخطأ بالتأكيد" بإبرام اتفاقية الشراكة مع أوكرانيا

أكد زعيم حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" في ألمانيا فريدريخ ميرتس، أن الاتحاد الأوروبي "أخطأ بالتأكيد" عندما أبرم اتفاقية الشراكة مع أوكرانيا.

وقال في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت": "هناك قرار الناتو لعام 2008، والذي بموجبه لن يتم قبول أوكرانيا حتى وقت معين".

واتهم ميرتس المستشار الألماني أولاف شولتس بالبطء في التعامل مع الوضع حول أوكرانيا.

وقال: أرى أن تصرفات رئيس الحكومة في السياسة الخارجية مدفوعة إلى حد كبير بالخوف من ممثلي الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني.

وجدد ميرتس التحذير من مغبة فصل روسيا عن نظام "سويفت" الدولي، وقال: "إذا فصلنا روسيا عن نظام SWIFT، فهناك خطر كبير من أن هذا النظام سينهار وأننا قد نضطر بعد ذلك إلى التحول إلى نظام الدفع الصيني وبذلك سنتسبب بأضرار جسيمة لأنفسنا".

وأضاف: "على الرغم من ذلك، فإن إمكانية فصل روسيا عن SWIFT لا تزال موضع نقاش في أوروبا".

وتابع: "لقد أدى ذلك إلى جدل بشأن الترتيبات التجارية القائمة مع روسيا.. بصفتنا اتحادا أوروبيا، يجب أن نحترم حقيقة أن الدول التي على سبيل المثال، أبرمت اتفاقيات انتساب أو اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، قد يكون لديها التزامات في ذات الوقت تجاه مناطق اقتصادية أخرى".

المصدر: "تاس"