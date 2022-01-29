 
مباشر

مدون باكستاني يتهم بلاده بالسعي إلى قتله

أخبار العالم

مدون باكستاني يتهم بلاده بالسعي إلى قتله
Facebook
المدون الباكستاني أحمد وقاص غورايا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sa1b

اتهم مدون باكستاني سلطات بلاده بالوقوف وراء خطة لاغتياله بعدما دانت محكمة في لندن اليوم الجمعة بريطانيا يبلغ من العمر 31 عاما بالضلوع فيها.

وأدانت محكمة كينغستون أبون تيمز (جنوب غرب لندن) محمد جوهر خان من شرق لندن بالتخطيط لقتل المدون الباكستاني أحمد وقاص غورايا الذي يعيش في المنفى في هولندا وينتقد سلطات باكستان.

وأكدت المدعية العامة أليسون مورغان خلال جلسات المحاكمة أن خان تلقى عرضا بالحصول على مئة ألف جنيه استرليني (120 ألف يورو) لقتل المدون.

إقرأ المزيد
محكمة في لندن تدين بريطانيا بالتخطيط لقتل مدون باكستاني
محكمة في لندن تدين بريطانيا بالتخطيط لقتل مدون باكستاني

وقال غورايا لوكالة "فرانس برس" إنه "سعيد لتسجيل سابقة واحدة على الاقل وهي التأكيد على أن مطاردة شخص ما في المنفى" ستفضي إلى "ملاحقات".

لكنه أضاف: "آمل أن تتم يوما ما محاكمة الأشخاص الحقيقيين الذين أرسلوا هؤلاء الرجال".

وبعدما أشار إلى قيمة المكافأة الموعودة وإرسال صورته وعنوانه في هولندا مع أنه سري، قال غورايا إنه "متأكد من أنها الدولة الباكستانية". واتهم "اجهزة الاستخبارات" و"الجيش".

وتابع غورايا "لدينا تأكيد على الأقل بأن الأوامر جاءت من باكستان"، مؤكدا أنه مصمم على مواصلة التعبير عن آرائه على الرغم من التهديدات التي أجبرته على تغيير مكان إقامته فجأة.

ورأت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن قرار المحكمة "يمكن أن يكون حكما مرجعيا" ويشكل "تقدما نادرا حيال المسؤولية الجنائية عن الجرائم العابرة للحدود ضد الصحافيين".

المصدر: أ ف ب

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا