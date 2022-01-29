محكمة في لندن تدين بريطانيا بالتخطيط لقتل مدون باكستاني

دانت محكمة في لندن أمس الجمعة، بريطانيا بالتخطيط لقتل مدون باكستاني ينتقد السلطات ويعيش في المنفى في هولندا، لحساب جهة مدبرة مجهولة، على أن يصدر الحكم في 11 مارس.

وكان محمد جوهر خان (31 عاما) من شرق لندن، أوقف واتهم في يونيو 2021 بالتآمر بين 16 فبراير و24 يونيو لاغتيال المدون أحمد وقاص غورايا الذي ينتقد السلطات الباكستانية.

وأكدت المدعية العامة أليسون مورغان خلال جلسات المحاكمة أن خان تلقى عرضا بالحصول على مئة ألف جنيه استرليني (120 ألف يورو) لقتل المدون.

"A court in London heard Muhammad Gohir Khan was offered £100,000 to carry out the murder in Rotterdam last year.

The intended victim, Waqass Goraya, has told the BBC he is sure the Pakistani intelligence services were ultimately behind the plot"https://t.co/0DwfEJa084 — Anand Paramasivam (@aparam2004) January 29, 2022

وأضافت أنه ذهب في يونيو 2021 إلى روتردام حيث يعيش المدون، لشراء سكين ومحاولة تحديد مكانه. ودعمت تأكيداتها بصور مراقبة ونسخ من رسائل مشفرة.

LONDON: British hitman Gohir Khan has been found guilty of a conspiracy to kill Ahmad Waqas Goraya by a UK jury.



Gohir Khan was promised a sum of £80,000 to murder the dissident Pakistani activist but he was unable to locate Goraya in The Netherlands. https://t.co/QJPq3XpzGL — Hamza Azhar Salam (@HamzaAzhrSalam) January 29, 2022

لكن غورايا لم يكن في المنزل وعاد خان إلى لندن. وقد اعتقل بعد عودته من هولندا.

لكن خان دفع ببراءته، مؤكدا أنه كان يحتاج إلى المال لتسديد ديون تبلغ مئتي ألف جنيه (240 ألف يورو) لا يستطيع دفعها لدائنيه من وظيفته كعامل توصيل طلبيات في متجر، لكنه لم يكن ينوي إطلاقا تنفيذ خطة القتل.

وقالت المدعية العامة إن محمد جوهر خان وظفه "أشخاص آخرون يتخذون من باكستان مقرا لهم على ما يبدو"، مشيرة إلى أن المدون غورايا تلقى في 2018 "معلومات من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) تفيد بأنه مدرج على لائحة أشخاص مستهدفين بالقتل".

وأضافت أن المدون تلقى "بعض التهديدات التي جاءت من متصيدين على الإنترنت، وأخرى تم توجيهها وتنسيقها من قبل وكالة الاستخبارات الباكستانية".

وكان غورايا أوقف بشكل تعسفي لأسابيع في باكستان قبل أن يتم الإفراج عنه في يناير 2017 ويعود إلى هولندا حيث يعيش مع زوجته وطفليه.

وفقد أربعة ناشطين باكستانيين آخرين حينذاك في ظروف توحي بتورط أجهزة للدولة التي لديها تاريخ طويل من الاختفاء القسري، حسب منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومعارضين وناشطين باكستانيين. ونفت السلطات أي تورط لها في اختفاء الناشطين.

المصدر: أ ف ب