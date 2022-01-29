 
مباشر

روسيا نقلت كتيبة "بانتسير-إس" إلى بيلاروس

أخبار العالم

روسيا نقلت كتيبة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s9xu

قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، إن روسيا تواصل في إطار التحقق من جاهزية قوات الرد السريع لدولة الاتحاد، نقل المعدات والأسلحة وإعادة نشر القوات في بيلاروس.

وفي إطار هذه العملية، تم نقل كتيبة منظومات دفاع جوي مدفعية – صاروخية من طراز "بانتسير-إس" إلى أراضي بيلاروس.

وأضاف المصدر: "تم نقل كتيبة منظومات بانتسير-إس بالقطارات من الدائرة العسكرية الشرقية في روسيا إلى محطة التفريغ في بيلاروس".

ووفقا للفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية، تضم كتيبة "بانتسير-إس" التي وصلت إلى بيلاروس، 12 مركبة قتالية، يمكن لكل منها حمل 12 صاروخا مضادا للطائرات في حاويات النقل والإطلاق.

إقرأ المزيد
روسيا بصدد تحديث منظومة
روسيا بصدد تحديث منظومة "بانتسير" للدفاع الجوي

وأوضح المصدر أنه بعد التفريغ ، ستتجه الكتيبة بمعداتها وأفرادها إلى المناطق المحددة لانتشارها، ضمن نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروس وروسيا.

المصدر: نوفوستي

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا