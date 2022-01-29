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برلمانيان نرويجيان يرشحان تيخانوفسكايا لجائزة نوبل للسلام

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برلمانيان نرويجيان يرشحان تيخانوفسكايا لجائزة نوبل للسلام
Globallookpress Bernd Elmenthaler via www.imago-images.de
المعارضة البيلاروسية والمرشحة السابقة لرئاسة بيلاروس سفيتلانا تيخانوفسكايا
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رشح عضوان في البرلمان النرويجي المعارضة البيلاروسية والمرشحة السابقة لرئاسة بيلاروس سفيتلانا تيخانوفسكايا لجائزة نوبل للسلام لعام 2022.

وكتب فراناك فياتشوركا مستشار تيخانوفسكايا، أن العضوين في البرلمان النرويجي النائب عن الحزب المحافظ هوريك إلفينيس وزعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي أولاوغ بوليستاد، رشحا تيخانوفسكايا للجائزة.

يذكر أن تيخانوفسكايا كانت منافسة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في انتخابات الرئاسة عام 2020، وأصبحت واحدة من قادة الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2020، قبل أن غادرت البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يعترف بفوز لوكاشينكو في الانتخابات، وفرض عقوبات عليه وعلى كبار المسؤولين في البلاد.

المصدر: RT

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