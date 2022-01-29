برلمانيان نرويجيان يرشحان تيخانوفسكايا لجائزة نوبل للسلام

رشح عضوان في البرلمان النرويجي المعارضة البيلاروسية والمرشحة السابقة لرئاسة بيلاروس سفيتلانا تيخانوفسكايا لجائزة نوبل للسلام لعام 2022.

وكتب فراناك فياتشوركا مستشار تيخانوفسكايا، أن العضوين في البرلمان النرويجي النائب عن الحزب المحافظ هوريك إلفينيس وزعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي أولاوغ بوليستاد، رشحا تيخانوفسكايا للجائزة.

Norwegian Parliamentarians @OBollestad (leader of Christian Democratic Party @krfnorge) and @HarekElvenes (Conservative Party @Hoyre) nominated Sviatlana @Tsihanouskaya for the Nobel Peace Prize 2022. It is a recognition for all Belarusians who continue fighting for freedom pic.twitter.com/vTq61EtDD4 — Franak Viačorka (@franakviacorka) January 28, 2022

يذكر أن تيخانوفسكايا كانت منافسة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في انتخابات الرئاسة عام 2020، وأصبحت واحدة من قادة الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2020، قبل أن غادرت البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يعترف بفوز لوكاشينكو في الانتخابات، وفرض عقوبات عليه وعلى كبار المسؤولين في البلاد.

المصدر: RT