فولودين: روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى السلام والولايات المتحدة وأوروبا ليستا بحاجة لحرب نووية

أكد رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى السلام والولايات المتحدة وأوروبا لا تحتاجان إلى حرب نووية.

وكتب على صفحته الخاصة على "تيليغرام": "لن تكون روسيا في حالة حرب أبدا مع أوكرانيا، فكلا البلدين بحاجة إلى السلام، وهو أمر ممكن فقط من خلال الحوار".

وأضاف: "روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى السلام.. الولايات المتحدة والدول الأوروبية لا تحتاج إلى حرب نووية.. دعونا ننطلق من هذا.. إن أي حوار أفضل دائما، ويجب أن يبنى على مبادئ الاحترام المتبادل والدفاع عن مصالح المواطنين".

وتابع: "اليوم، تقع مسؤولية خاصة على عاتق نواب مجلس (رادا)، إنهم بحاجة إلى التفكير في مواطني بلدهم ومصالح شعبهم".

وأوضح: "لكن، ولسوء الحظ، فإن جميع المشاكل تقريبا موجودة في أوكرانيا، حيث يعيش الناس الطيبون المجتهدون، حيث كان مستوى المعيشة منذ الاتحاد السوفييتي من أعلى المستويات، بسبب الافتقار إلى النخب ذات التوجهات الوطنية".

المصدر: "تاس"