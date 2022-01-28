يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مقابلة موسعة مع ممثلين عن عدة وسائل إعلام، منهم رئيسة تحرير شبكة RT مارغوريتا سيمونيان، بشأن السياسات الخارجية الروسية.

لافروف: المفاوضات مع الغرب بشأن الضمانات الأمنية لم تنته بعد ولن نسمح لأحد بتجاهل مصالحنا

لافروف: النقاط البناءة في الرد الغربي على "مبادرة الضمانات الأمنية" تعتمد على اقتراحات روسية سابقة

لافروف: الحرب لن تشتعل إذا توقف ذلك على روسيا

لافروف: سأطرح على زملائي اليوم استفسارا بشأن كيفية تطبيق دولهم التزاماتها ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الأمن غير القابل للتجزئة

لافروف: روسيا ستتخذ إجراءات جوابية إن لم يتم الاتفاق مع الغرب على مبادئ ضمان الأمن في أوروبا

لافروف: تبني واشنطن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا سيكون بمثابة قطع للعلاقات

لافروف: التهديدات الأمريكية بطرد السفير الروسي من الولايات المتحدة قبيحة

لافروف: نريد من الغرب أن يتعامل معنا بشكل نزيه

لافروف مخاطبا الغرب: إذا كنتم تؤيدون الدبلوماسية نفذوا تعهداتكم

يتبع..