وزيرا خارجية روسيا وألمانيا يبحثان نووي إيران وأمن أوروبا والتمييز بحق RT

بحث وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف هاتفيا مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك طيفا من القضايا الدولية المهمة، منها ملف إيران النووي ومبادرة الضمانات الأمنية المطروحة من قبل موسكو.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن المكالمة التي جرت اليوم الجمعة بين لافروف وبيربوك بمبادرة من ألمانيا تمحورت على المقترحات المطروحة خلال الجولة الثامنة من المباحثات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا بهدف استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي بالكامل.

ولفت البيان إلى أن كلا الجانبين شددا على غياب أي بديل عن مواصلة العمل الدبلوماسي بشكل مركز على إحياء الاتفاقات المبرمة في فيينا عام 2015.

كما تناول الحديث تطورات النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا، حيث أعرب كلا الطرفين عن دعمهما لمواصلة العمل ضمن إطار "رباعية النورماندي" بغية المساعدة في تطبيق "اتفاقات مينسك" بالكامل.

وأشار البيان إلى أن لافروف لفت اهتمام بيربوك إلى المبادرة الروسية الخاصة بالضمانات الأمنية في أوروبا وأطلعها على الرد الروسي الأولي على الوثائق التي تسلمتها موسكو ردا على هذه الاقتراحات من الولايات المتحدة وحلف الناتو.

وأكد لافروف، وفقا للبيان، على الأهمية الأولوية لهدف منع استمرار تمدد حلف الناتو ونشر منظومات هجومية تهدد روسيا في أوروبا.

كما تطرق الوزيران في اتصالهما إلى ملفات مطروحة على الأجندة الثنائية بين دولتيهما، حيث دعا لافروف مرة أخرى حكومة برلين إلى "التخلي عن إجراءاتها التمييزية" بحق قناة RT الناطقة باللغة الألمانية.

المصدر: RT