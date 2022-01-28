كازاخستان.. ابنة نزاربايف تغادر وتوكايف يتولى قيادة الحزب الحاكم

انتخب حزب "نور وطن" الحاكم في كازاخستان رئيس البلاد قاسم جومارت توكايف رئيسا له، وذلك خلال مؤتمر طارئ له عقد عبر الفيديو اليوم الجمعة بمشاركة 389 عضوا.

وذكرت الخدمة الصحفية للرئاسة أن انتخاب توكايف تم بالإجماع وإن الرئيس الأول للبلاد نور سلطان نزاربايف هو الذي رشح توكايف لتولي هذا المنصب.

تزامنا مع ذلك، أفاد "نور وطن" عبر موقعه الإلكتروني بأن المؤتمر أدخل تعديلات في تشكيلة المجلس السياسي للحزب، دون أن يرد في القائمة الجديدة لأعضاء المجلس البالغ عددهم 92 شخصا، اسم داريغا نزاربايفا الابنة الكبرى للرئيس السابق، التي كانت عضوا في الهيئة حتى الآن.

كما لم تتضمن التشكيلة المعدلة اسمي رئيس الوزراء السابق عسكر مامين والنائب الأول لرئيس الحزب باورجان بايبك.

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وكان نور سلطان نزاربايف الذي قاد كازاخستان على مدى ما يقرب من 30 عاما، قد استقال من منصب الرئيس في 20 مارس 2019، لكنه احتفظ بعد ذلك بعدة مناصب رسمية أخرى، أهمها منصبا رئيس مجلس الأمن وزعيم حزب "نور وطن".

وسلم نزارباييف صلاحيات رئيس مجلس الأمن إلى توكايف في 5 يناير، خلال فترة الاضطرابات الجماعية في البلاد.

وأمس الخميس أقر برلمان كازاخستان، تعديلات تشريعية تلغي منح نزارباييف رئاسة مجلس الأمن مدى الحياة وتنقل هذه الصللاحيات للرئيس توكايف.

المصدر: "نوفوستي"