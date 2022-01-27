برلمان كازاخستان يحرم نزارباييف من رئاسة مجلس الأمن مدى الحياة

وافق مجلس الشيوخ في برلمان كازاخستان، على تعديلات تشريعية تلغي منح رئيس البلاد السابق نور سلطان نزارباييف، رئاسة مجلس الأمن ورئاسة جمعية شعب كازاخستان، مدى الحياة.

في وقت سابق، وافق مجلس النواب (المجلس الأدنى في البرلمان) في جلسة عامة، على هذه التعديلات. ووفقا للتعديلات، تنتقل الصلاحيات المذكورة إلى رئيس الجمهورية الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، تجري مناقشة إدخال تعديلات وإضافات على القوانين الدستورية في البرلمان، بهدف حرمان نزارباييف من حق عضوية المجلس الدستوري للجمهورية، وكذلك من حق التحدث في الحكومة والبرلمان.

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ويقترح مجلس الشيوخ الكازاخستاني كذلك، إلغاء ضرورة تنسيق الاتجاهات الرئيسية للسياسة الخارجية والداخلية للبلاد، مع نزارباييف.

استقال نزارباييف، الذي ترأس كازاخستان لما يقرب من 30 عاما من منصب الرئيس في 20 مارس 2019، لكنه احتفظ بعد ذلك بمناصب رئيس مجلس الأمن، وزعيم حزب "نور أوتان" الحاكم، ورئيس جمعية شعب كازاخستان.

المصدر: نوفوستي