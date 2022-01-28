الأمم المتحدة: 40% من سكان إقليم تيغراي الإثيوبي يعانون من نقص حاد في الغذاء

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة أن نحو 40% من سكان إقليم تيغراي الإثيوبي الذي يشهد حربا منذ أكثر من 14 شهرا، يعانون من نقص حاد في الغذاء.

وقال برنامج الغذاء العالمي إن التقييم الأخير للوضع الغذائي الذي قامت به هيئة تابعة للأمم المتحدة، أظهر أن "13% من أطفال تيغراي الذين أعمارهم دون الخمس سنوات، بالإضافة إلى نصف الحوامل، يعانون من نقص في الغذاء".

وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوشا)، تعاني تيغراي أيضا من نقص حاد في الوقود ولم يتم السماح بتوريد أي كمية من هذه المادة منذ الثاني من أغسطس، باستثناء شاحنتين تابعتين لبرنامج الغذاء العالمي.

وتشهد منطقة تيغراي منذ أكثر من 14 شهرا نزاعا مسلحا بين الحكومة الفدرالية والسلطات المحلية السابقة المنبثقة عن "جبهة تحرير شعب تيغراي" التي حكمت إثيوبيا على مدى نحو 30 عاما حتى وصول أبي أحمد إلى السلطة عام 2018.

المصدر: "أ ف ب"