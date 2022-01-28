لوكاشينكو: في 2020 الغرب أنفق أكثر من 6 مليارات دولار على تخريب بيلاروس
Sputnik
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قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إن الدول الغربية أنفقت أكثر من 6 مليارات دولار لتدمير بيلاروس، خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2020.
وأضاف لوكاشينكو اليوم الجمعة، في رسالة إلى الشعب والبرلمان البيلاروسي: "تم التحضير لاحتجاجات 2020 بشكل أكثر عمقا ودقة، مما كان عليه التحضير لها في السنوات السابقة".
وتابع لوكاشينكو القول: "من المعروف بالفعل وعلى وجه اليقين، أن الغرب أنفق أكثر من 6 مليارات دولار على تمويل تدمير بيلاروس. لقد أردوا فعلا التخلص منا مرة واحدة وإلى الأبد".
المصدر: تاس
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