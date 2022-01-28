بيربوك: انضمام أوكرانيا إلى الناتو غير مدرج على جدول الأعمال

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو،غير مدرج على جدول الأعمال.

وأكدت الوزيرة بيربوك، على أن الجميع يعلم بهذا الأمر.

في ذات الوقت، أشارت وزارة الخارجية الألمانية، إلى أن برلين قررت مع الشركاء من الاتحاد الأوروبي، عدم تقليص عدد موظفي السفارة الألمانية في كييف.

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وقالت السفارة، إنه من المهم عدم "زعزعة استقرار" أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي