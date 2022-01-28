بايدن لزيلينسكي: ندرس إمكانية تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن واشنطن تدرس إمكانية تقديم مساعدات اقتصادية إضافية لكييف لمواجهة "الضغط الروسي".

وجاء في بيان للبيت الأبيض في أعقاب الاتصال بين الرئيسين، أن بايدن "أشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا في العام الماضي أكثر من نصف مليار دولار مساعدات تنموية وإنسانية، والآن تدرس إمكانية تقديم مساعدة اقتصادية إضافية في ظروف الضغط جراء زيادة روسيا قدراتها العسكرية".

وأكد بايدن لزيلينسكي استعداد واشنطن وحلفائها "للرد بحزم" على أي تصعيد حول أوكرانيا، وأن السفارة الأمريكية في كييف لا تزال مفتوحة على الرغم من مغادرة بعض العاملين فيها وأفراد عائلاتهم.

إقرأ المزيد

من جهته، كتب زيلينسكي على "تويتر" أنه بحث مع الرئيس الأمريكي "الجهود الدبلوماسية الأخيرة لوقف التصعيد واتفقنا على الخطوات المشتركة في المستقبل".

وأضاف زيلينسكي أنه قدم الشكر لبايدن على المساعدات العسكرية المستمرة، وناقش معه إمكانية تقديم واشنطن الدعم المالي لأوكرانيا.

يذكر أن واشنطن وكييف تتهمان روسيا بالتحضير لـ"هجوم عسكري" على أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو مرارا، ورفضت الاتهامات الغربية والأوكرانية بذلك.

المصدر: وكالات