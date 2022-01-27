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الخارجية الأوكرانية تنتقد إجلاء الدبلوماسيين الأجانب من كييف

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الخارجية الأوكرانية تنتقد إجلاء الدبلوماسيين الأجانب من كييف
Globallookpress
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انتقدت الخارجية الأوكرانية قيام بعض الدول الغربية بإجلاء عدد من دبلوماسييها مع أفراد العائلات من كييف، داعية الشركاء "لعدم تأجيج الأوضاع في المجال الإعلامي".

وجاء في بيان للخارجية الأوكرانية، يوم الأربعاء: "ندعو الشركاء الأجانب للامتناع عن الخطوات العلنية التي تؤجج الوضع في المجال الإعلامي وتزعزع استقرار المجتمع".

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ورحبت كييف بقرار "معظم الشركاء الأجانب" عدم تغيير نظام عمل البعثات الدبلوماسية، بما في ذلك عدم إجلاء الموظفين وأفراد عائلاتهم.

واعتبرت الخارجية الأوكرانية أنه "من السابق لأوانه" اتخاذ مثل هذه الخطوات في المرحلة الراهنة.

ويأتي ذلك بعد أعلنت بعض الدول ن إجلاء جزء من موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا على خلفية التوترات حول منطقة دونباس والمخاوف الغربية من "الهجوم الروسي" على البلاد، الأمر الذي نفت موسكو مرارا التحضير له.

المصدر: "إنترفاكس"

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