الولايات المتحدة تحث رعاياها في أوكرانيا على "التفكير في المغادرة الآن"

دعت السفارة الأمريكية في كييف رعايا الولايات المتحدة المتواجدين في أوكرانيا إلى عدم التأخر في مغادرة هذا البلد، نظرا للتصعيد الحالي حوله.

وحذرت السفارة الأمريكية في بلاغ نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني من أن "الوضع الأمني في أوكرانيا لا يزال غير قابل للتنبؤ بسبب الخطر المرتفع لاتخاذ روسيا خطوات عسكرية، وقد يتفاقم دون إشعار مسبق".

وتابع البلاغ: "تحث السفارة الأمريكية رعايا الولايات المتحدة المتواجدين في أوكرانيا على التفكير في المغادرة الآن باستخدام خيارات النقل التجارية والخاصة المتاحة".

ولفت البلاغ إلى أن هناك رحلات طيران تجارية متوفرة للأمريكيين الراغبين في مغادرة أوكرانيا من كافة المطارات الدولية في هذا البلد، داعية جميع الأمريكيين في أوكرانيا إلى تسجيل تواجدهم هناك على موقع الخارجية الأمريكية، كـ"أمر يحظى بأهمية حيوية" إذا قرروا البقاء في هذا البلد.

وكانت الولايات المتحدة قد شرعت في سحب عوائل دبلوماسييها وبعض موظفي سفارتها من أوكرانيا، بدعوى خطر "غزو" روسيا لهذا البلد المجاور.

وكانت حكومة روسيا قد نفت مرارا وجود أي خطط لديها لغزو أوكرانيا، محملة الغرب المسؤولية عن التصعيد الحالي وإمداد عناصر متطرفة في أوكرانيا بالسلاح، وحذرت من خطر تدبير استفزازات في منطقة دونباس قريبا.

المصدر: RT